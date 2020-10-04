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Трампа могут выписать из госпиталя уже в понедельник

4 октября, 21:34

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Состояние президента США, утверждает его врач, улучшается

Состояние здоровья президента США Дональда Трампа продолжает улучшаться. Об этом сообщили его врачи во время брифинга в воскресенье, 4 октября.

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Как сообщает Wall Street Journal, Трампа могут выписать из больницы уже в понедельник, 5 октября. В то же время врачи сообщили, что у президента дважды падал уровень кислорода – в пятницу вечером и в субботу. Ему понадобился дополнительный кислород. Также у Трампа была высокая температура.

Врачи президента США сказали, что его лечили дексаметазоном. Это широко используемый стероид, который, как было показано, помогает тяжелобольным пациентам с COVID-19.

Напомним, ранее Трамп записал видеообращение из госпиталя, в котором сказал, что чувствует себя намного лучше.

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Накануне в Белом доме заявляли, что следующие 48 часов будут для президента США критическими.

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Ранее медики сообщили, что Трампа лечат экспериментальным препаратом.

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США коронавирус Дональд Трамп COVID-19

Источники: Сегодня , REUTERS/JOSHUA ROBERTS

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