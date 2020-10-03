Трампа госпитализировали из-за COVID-19

Президента США Дональда Трампа госпитализировали в больницу из-за коронавируса, который подтвердился накануне.
Об этом сообщает BBC News.
Трампа доставили в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.
В Белом доме заявили, что Дональд Трамп будет работать из президентского офиса в военном госпитале имени Уолтера Рида на протяжении нескольких дней.
Болезнь президента США Дональда Трампа протекает в легкой форме. К настоящему моменту план лечения все еще обсуждается.
Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пожелал скорейшего выздоровления заболевшему COVID-19 действующему президенту Дональду Трампу.
Также президент России Владимир Путин отправил телеграмму заразившемуся коронавирусом американскому лидеру Дональду Трампу, пожелав ему скорейшего выздоровления.
Ранее мы писали о том, что у помощницы президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс также диагностировали коронавирус.
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