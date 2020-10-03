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Трампа госпитализировали из-за COVID-19

3 октября, 02:08

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Болезнь президента США Дональда Трампа протекает в легкой форме

Президента США Дональда Трампа госпитализировали в больницу из-за коронавируса, который подтвердился накануне.

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Об этом сообщает BBC News.

Трампа доставили в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.

В Белом доме заявили, что Дональд Трамп будет работать из президентского офиса в военном госпитале имени Уолтера Рида на протяжении нескольких дней.

Болезнь президента США Дональда Трампа протекает в легкой форме. К настоящему моменту план лечения все еще обсуждается.

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Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пожелал скорейшего выздоровления заболевшему COVID-19 действующему президенту Дональду Трампу.

Также президент России Владимир Путин отправил телеграмму заразившемуся коронавирусом американскому лидеру Дональду Трампу, пожелав ему скорейшего выздоровления.

Ранее мы писали о том, что у помощницы президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс также диагностировали коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США коронавирус Дональд Трамп COVID-19
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