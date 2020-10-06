Трамп записал первое видеообращение после выписки из больницы

Президент США Дональд Трамп прибыл в Белый дом после того, как выписался из больницы, и записал видеообращение.
На опубликованном в Twitter видео Трамп призывает соблюдать осторожность на улицах.
"Мы победим его (коронавирус – Ред.). У нас лучшее медицинское оборудование, лучшие лекарства, все это было разработано недавно. Не давайте ему распоряжаться вашей жизнью. Выходите на улицы, будьте осторожны", – сказал Трамп.
Также он подчеркнул, что сейчас его самочувствие значительно улучшилось.
"Я действовал решительно, я стоял во главе. Любой, кто является лидером, поступил бы точно так же, как я. И я знаю, что есть риск, что есть опасность, но это нормально. Может быть, у меня выработался иммунитет. Я не знаю", – сказал Трамп.
Президент США отметил, что уже в скором времени появится вакцина от коронавируса.
Напомним, президент США Дональд Трамп, у которого ранее диагностировали коронавирус, выписался из больницы и вернулся в Белый дом.
Также мы писали о том, что Трампу подготовили изолированные помещения в Белом доме, чтобы он работал во время изоляции
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