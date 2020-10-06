Для работы в Белом доме Трампу выделили изолированные помещения

Президенту США Дональду Трампу, у которого ранее диагностировали коронавирус, подготовили изолированные помещения в Белом доме, чтобы он работал во время изоляции.

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Об этом сообщает "CNN".

Во время болезни Трамп будет работать в своем кабинете. Президенту также выделили и подвальные помещения, которые находятся рядом с офисом его лечащего врача. В помещениях есть приемная и кабинет, которые предназначены для осмотра пациентов.

Благодаря такому расположению помещений Трамп сможет возможность работать подальше от Западного крыла, где находятся Овальный кабинет президента и офисы его ближайших помощников.

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Напомним, президент США Дональд Трамп, у которого ранее диагностировали коронавирус, выписался из больницы и вернулся в Белый дом.

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К слову, о диагнозе Дональда и Мелании Трамп стало известно 1 октября. В тот же день COVID-19 подтвердился у помощницы президента Хоуп Хикс.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразилась пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

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