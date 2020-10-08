Трамп вспомнил лекарство от коронавируса. Этот препарат назвали опасным

Американские журналисты обвинили инфицированного коронавирусом президента США Дональда Трампа в рекламировании медицинского средства от COVID-19, которое является непроверенным препаратом.

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В частности об этом 8 заявили в New York Times.

Издание указывает на недоказанный терапевтический эффект вещества Regeneron, которое давали Трампу – его клинические испытания пока что не завершились.

При этом сам президент уже заявил о готовности сделать этот препарат бесплатным для всех, кто в нем нуждается, хотя данное медицинское средство еще не было одобрено американским правительством.

Вполне вероятно, что это временное явление, так как вечером 7 октября одноименная американская компания, которая является производителем лекарства, уже подала в Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов заявку на ускоренную регистрацию Regeneron.

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Сами журналисты отмечают, что на обнародованном накануне видео, кожа Трампа была еще более темной от макияжа, а также ему было трудно дышать. Хотя сам президент утверждает, что чувствует себя лучше, чем 20 лет назад.

В Regeneron уже заявили, что готовы сразу предоставить 50 тысяч доз лекарства, а к концу года могут обеспечить препаратом 300 тысяч человек. Как ожидается, гражданам США они будут предоставляться бесплатно.

Сам препарат являет собой коктейль из антител, выработанных людьми, которые переболели коронавирусом.

Отмечается, что кроме этого препарата Дональд Трамп принимал и другие средства – Remdisivir, а также дексаметазон. Об эффективность последнего для людей с тяжелой или критической формой COVID-19 уже заявила Всемирная организация здравоохранения.

Журналисты считают, что своими заявления президент оказывает давление на управление по контролю за медикаментами, чтобы ведомство одобрило Regeneron в США до президентских выборов, которые пройдут 9 ноября.

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И хотя, по словам президентского врача Шона Конли, у Трампа более 24 часов не наблюдается симптомов коронавирусной инфекции, независимые врачи менее оптимистичны в этом плане и утверждают, что болезнь усиливается на второй неделе.

Напомним, что диагноз Трампа подтвердился 1 октября. Вместе с ним заболели его супруга Меланья и ряд сотрудников американской администрации. Однако пробыв лишь несколько дней в госпитале им. Уолтера Рида, он вернулся в Белый дом. Ранее СМИ посчитали, что лечение президента стоило казне более чем 100 тысяч долларов.

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