Трамп собрал около 170 млн долларов после выборов в США

Президент США Дональд Трамп смог собрать около 170 миллионов долларов США, которые американцы вносили в Фонд защиты выборов.

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Об этом сообщает ABC News.

После окончания президентских выборов, кампания Трампа рассылала электронные письма американцам, в которых сообщалось о том, что выборы были проведены нечестно и с мошенничеством.

25% каждого взноса идут на счет Национального комитета Республиканской партии, а 75% – на счет созданного Трампом комитета политических действий, под названием "Спаси Америку".

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К слову, сразу после выборов в США сторонники Дональда Трампа начали сбор средств на его судебные тяжбы в борьбе за избрание на второй срок.

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Ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что его оппонент Джо Байден не может говорить о своей победе до тех пор, пока не закончатся разбирательства в судах.

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