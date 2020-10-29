Трамп: В США больше нет независимой прессы

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране больше нет независимой прессы.

Реклама

Об этом он написал в Twitter.

"В США больше нет свободной прессы, осталось замалчивание событий или попросту фейки. Очень много нового узнал за последние две недели о коррупции в СМИ и высоких технологиях, которые даже хуже", – призвал Трамп.

Он также призвал отменить раздел 230, который защищает операторов компьютерных сервисов при удалении или модерации сторонних материалов.

В тренде США готовы развернуть РСМД в Европе для сдерживания России

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности передачи власти в случае, если он проиграет на предстоящих выборах в ноябре.

Реклама

Также Трамп отметил, что исход предстоящих в ноябре американских президентских выборов определит лишь Верховный суд США.

Согласно результатам опроса, на предстоящих выборах президента в США за кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена готовы проголосовать 51% избирателей, а за республиканца Дональда Трампа – 40%.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама