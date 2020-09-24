Трамп высказался о мирной передаче власти в случае проигрыша на выборах

Президент США Дональд Трамп надеется, что он победит на предстоящих президентских выборах.
Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме, передает ТАСС.
На вопрос, гарантирует ли Трамп мирную передачу власти в случае поражения на выборах, он сказал, что проигрыша не будет.
"Посмотрим, что произойдет. Вы знаете, что я очень сильно выражал недовольство по поводу голосования, и это полная катастрофа. Никакой передачи власти, честно говоря, и не будет. Будет продолжение", – сказал Трамп.
Однако он выразил беспокойство по поводу проведения выборов и их честности. Трамп заявил о своих опасениях по поводу масштабных подтасовок и фальсификации бюллетеней.
К слову, недавно кандидат в президенты США Джозеф Байден заявил, что в случае победы на выборах отзовет претендента на пост в Верховный суд, которого в ближайшее время намерен выдвинуть Дональд Трамп.
Также новости "Сегодня" писали, что согласно последним опросам, Джо Байден опережает Трампа на 7%.
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