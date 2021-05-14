Трампа могут выгнать из Республиканской партии – сенатор предсказал серьезные последствия

Коллаж "Сегодня"
Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Республиканская партия не может существовать без экс-президента Дональда Трампа – он самый известный республиканец США.
Об этом сообщает The Hill.
По его мнению, изгнание бывшего главы государства из партии приведет к поражению политической силы на предстоящих национальных выборах.
"Он является самым популярным республиканцем в стране. Если вы попытаетесь выгнать его из Республиканской партии, половина народа уйдет... Это означает, что партия не может двигаться вперед без участия президента Трампа", – отметил он.
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Как сообщалось ранее, за то время, что Дональд Трамп занимал должность президента США, его состояние снизилось почти на четверть – до 2,3 млрд долларов.
Также мы писали, что политик запустил собственный веб-сайт 45-го президента США.