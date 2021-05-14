Трампа можуть вигнати з Республіканської партії – сенатор передбачив серйозні наслідки

На його думку, вигнання Трампа з партії призведе до поразки політичної сили на майбутніх національних виборах

Американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що Республіканська партія не може існувати без експрезидента Дональда Трампа – він найвідоміший республіканець США.

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Про це повідомляє The Hill.

На його думку, вигнання колишнього глави держави з партії призведе до поразки політичної сили на майбутніх національних виборах.

"Він є найпопулярнішим республіканцем в країні. Якщо ви спробуєте вигнати його з Республіканської партії, половина народу піде... Це означає, що партія не може рухатися вперед без участі президента Трампа", – зазначив він.

Як повідомлялося раніше, за той час, що Дональд Трамп займав посаду президента, його стан знизився майже на чверть – до 2,3 млрд доларів.

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Також ми писали, що політик запустив власний веб-сайт 45-го президента США.