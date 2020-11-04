У Трампа может появиться неожиданное преимущество из-за голосования по почте

Если Джо Байдену нужно срочно выигрывать в Пенсильвании, то у Дональда Трампа там даже есть преимущество благодаря "почтовому" голосованию. Об этом рассказал во время спецэфира "Америка выбирает 2020"на телеканале "Украина 24" с Евгением Киселевым экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

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По его словам, один из самых важных штатов, Флориду, Трамп уже практически взял, а вот в другом ключевом штате, Пенсильвании, у него дела обстоят сложней, но есть один интересный момент.

"Но есть еще один фактор. Во Флориде почтовые голоса считаются одновременно с теми, кто пришел на участки сегодня. То есть, во Флориде нет резерва голосов. Пенсильвания начнет считать почтовые голоса после закрытия избирательных участков. Учитывая, что это штат северный и большое количество демократов отдают свои голоса по почте, то у Трампа в итоговом результате должна быть большая опора. Если это действительно будет так, то Трамп сможет объявить о своей победе в результате сегодняшней ночи – и тогда демократы будут в положении догоняющих. А это совсем другой расклад, чем если Байден объявит о победе в первую ночь (после выборов. – Ред)", – рассказал Пономарев.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на 05:25 утра и во Флориде, и в Пенсильвании лидирует Дональд Трамп. Читайте также подробности о первых результатах выборов.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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