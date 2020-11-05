В Неваде могут отменить результаты выборов президента: у Трампа подают в суд

Избирательный штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа собирается в судебном порядке добиваться пересчета голосов на выборах в штате Невада, где лидирует демократ Джо Байден.

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Об этом, как сообщает CBS, 5 ноября заявил председатель отделения Республиканской партии в Неваде Майкл Макдональд.

Республиканцы планируют подать в суд иск о фальсификациях на выборах, поскольку, как утверждает Макдональд, около 10 тысяч голосов были отданы людьми, которые больше не проживают в Неваде.

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Это может дать Трампу, который пока отстает от Байдена чуть менее чем на 8 тысяч голосов, незначительное преимущество.

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Предполагается, что официально об этом будет заявлено на пресс-конференции, которая в скором времени должна пройти в Лас-Вегасе. На ней, кроме Макдональда, также будут присутствовать экс-директор Национальной разведки США Рик Гренелл, бывший генпрокурор Невады Адам Лаксальт и председатель совета Республиканской партии Невады Мэтт Шлапп.

Согласно результатам обработки 86% бюллетеней в штате Невада Байден лидирует с результатов 49,3%, однако отрыв в 0,6% дает ему лишь очень хлипкое преимущество.

Ранее власти штата заявили о готовности к судебным разбирательствам с действующим президентом Дональдом Трампом из-за результатов подсчета голосов.

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Напомним, что пересчет голосов в штатах возможен вплоть до 8 декабря – до этой даты в Неваде должен быть объявлен победитель. Больше о подводных камнях на президентских выборах в США читайте: "Это только начало. Когда объявят нового президента США и сколько будут считать голоса".

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