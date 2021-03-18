Ученые в США выяснили, почему новые штаммы коронавируса более заразны

Мутации SARS-CoV-2 менее склонны к преждевременному распаду, что делает вирус опаснее

Группа исследователей из США во главе с доктором Бин Ченом из Бостонской детской больницы установила, как британский, южноафриканский и бразильский штаммы коронавируса SARS-CoV-2 вариантах влияют на его заразность.

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Об этом сообщает портал Medical Xpress.

Новая работа показала, как меняется структура белка-шипа при мутации D614G, переносимой всеми тремя вариантами, и показала, почему эти штаммы способны распространяться быстрее.

"Ученые обнаружили, что мутация D614G (замена в одной аминокислоте "буквы" в генетическом коде белка-шипа) делает шип более стабильным по сравнению с исходным вирусом SARS-CoV-2. В результате более функциональные шипы доступны для связывания с рецепторами ACE2 наших клеток, что делает вирус более заразным", – говорится в публикации.

В мутантных шипах Бин Чен и его коллеги обнаружили, что мутация D614G не только стабилизирует белок-шип, но и заставляет его слабее связываться с рецептором АСЕ2. Однако тот факт, что шипы в новых штаммах менее склонны к преждевременному распаду, делает вирус в целом более заразным.

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Бин Чен отмечает, что из-за нестабильности формы в исходном варианте SARS-CoV-2 функциональными было около 50% белков-шипов. А вот в вариантах D614G может быть 90% такх "шипов", поэтому вероятность того, что у вас будет инфекция, – выше.

По мнению исследователей, для большей эффективности модернизированные вакцины на основе белка-шипа коронавируса (препараты Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson) должны включать код его мутантного варианта.

В то же время специалисты продолжают работу над терапевтическим средством, блокирующим проникновение вируса в клетки, и намерены перейти к исследованиям на животных.

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"В январе команда ученых показала в журнале Nature Structural & Molecular Biology, что структурно сконструированный "подсадной" белок ACE2 связывает вирус в 200 раз сильнее, чем собственный ACE2 организма. Приманка эффективно ингибировала, т.е. уменьшала активность, вирус в клеточной культуре, предполагая, что это может быть анти-COVID-19 лечение", – говорится в публикации.

Напомним, вакцина против COVID-19 от Pfizer/BioNTech показала высокую способность нейтрализовать новые штаммы коронавируса.

Также сообщалось, что вакцины от COVID-19, разработанные китайской Sinovac Biotech Ltd и британско-швейцарской AstraZeneca, эффективны против варианта коронавируса P1, впервые обнаруженного в Бразилии.

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