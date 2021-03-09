В Бразилии назвали вакцины, эффективные против нового штамма COVID-19

Вакцины от COVID-19, разработанные китайской Sinovac Biotech Ltd и британско-швейцарской AstraZeneca эффективны против варианта коронавируса P1, впервые обнаруженного в Бразилии. Правда выводы пока предварительные.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с исследованием, и представителя бразильского биомедицинского института Fiocruz Маурисио Зуму.

Так собеседник агентства рассказал, что в ходе исследования в Бразилии кровь людей, вакцинированных китайским препаратом CoronaVac от Sinovac Biotech, проверили на бразильский вариант вируса, на основе чего были сделаны выводы о ее эффективности. Других подробностей он не сообщил.

Кроме того, в понедельник представитель бразильского биомедицинского института Fiocruz Маурисио Зума заявил, что предварительные исследования показывают, что вакцина AstraZeneca защищает от варианта коронавируса P1.

Следует отметить, что бразильский вариант вызывает опасения экспертов тем, что он очень заразен, из-за него уже несколько стран запретили поездки для жителей Латинской Америки.

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Напомним, в группе фармкомпаний "Лекхим", которая является представителем китайской компании Sinovac Biotech в Украине, заявили, что по итогам третьей фазы клинических испытаний вакцины CoronaVac, она оказалась еще эффективнее, чем предполагалось.

Мы также сообщали, что Министерство здравоохранения Италии, ранее сомневавшееся в достаточной эффективности вакцины AstraZeneca, рекомендовало ее в том числе для людей в возрасте старше 65 лет.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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