У Бразилії назвали вакцини, ефективні проти нового штаму COVID-19

Вакцини від COVID-19, розроблені китайською Sinovac Biotech Ltd і британсько-швейцарською AstraZeneca ефективні проти варіанту коронавірусу P1, вперше виявленого в Бразилії. Щоправда висновки поки попередні.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, знайоме з дослідженням, і представника бразильського біомедичного інституту Fiocruz Маурісіо Зуму.

Так, співрозмовник агентства розповів, що під час дослідження в Бразилії кров людей, вакцинованих китайським препаратом CoronaVac від Sinovac Biotech, перевірили на бразильський варіант вірусу, на основі чого були зроблені висновки про її ефективність. Інших подробиць він не повідомив.

Крім того, в понеділок представник бразильського біомедичного інституту Fiocruz Маурісіо Зума заявив, що попередні дослідження показують, що вакцина AstraZeneca захищає від варіанту коронавірусу P1.

Слід зазначити, що бразильський варіант викликає побоювання експертів тому, що він дуже заразний, через нього вже кілька країн заборонили поїздки для жителів Латинської Америки.

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Нагадаємо, в групі фармкомпаній "Лекхім", яка є представником китайської компанії Sinovac Biotech в Україні, заявили, що за підсумками третьої фази клінічних випробувань вакцини CoronaVac, вона виявилася ще ефективнішою, ніж передбачалося.

Ми також повідомляли, що Міністерство охорони здоров'я Італії, яке раніше сумнівалося в достатній ефективності вакцини AstraZeneca, рекомендувало її зокрема й для людей віком старше 65 років.

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