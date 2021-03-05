Українська
$ 27,76
33,41
  1. Мировые новости
  2. США

Ученые выявили неожиданную "побочку" от вакцины Moderna (фото)

5 марта, 02:36

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Некоторые вакцинированные жаловались на сильные кожные воспаления

Американские ученые выявили у вакцины от коронавируса Moderna побочный эффект в виде кожных воспалений.

Реклама

Исследование опубликовал журнал New England Journal of Medicine.

Выяснилось, что отсроченные реакции в месте инъекции наблюдались у 244 из 30 420 участников (0,8%) после первой дозы вакцины и после второй дозы – у 68 участников (0,2%).

Эти реакции включали покраснение, уплотнение и болезненность. Обычно это проходило в течение следующих 4–5 дней.

В статье привели пример 12 пациентов с кожными воспалениями. После введения второй дозы вакцины, которую было рекомендовано сделать специалистами, у большинства вакцинированных побочный эффект больше не проявлялся.

Реклама

Покраснения после вакцинации, фото: New England Journal of Medicine

Покраснения после вакцинации, фото: New England Journal of Medicine

В тренде
Британские ученые выяснили, для кого COVID-вакцины более эффективны

Тем временем в Украине уже началась вакцинация от коронавируса. Как мы писали, медики отказываются от вакцинации в Украине не из-за качества препарата. Многие из них уже переболели и имеют высокий уровень антител, при котором вакцинация не рекомендуется.

Также ранее министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал первые случаи побочных эффектов от вакцинации индийским препаратом Covishield.

Отмечаем 8 Марта: что подарить и как оригинально поздравить

Реклама

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ученые исследование вакцинация вакцина коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США родился щенок с шестью лапками и двумя хвостами (фото)
В США родился щенок с шестью лапками и двумя хвостами (фото)США
Умер последний битник Лоуренс Ферлингетти
Умер последний битник Лоуренс ФерлингеттиСША
"Аннексию невозможно признать": у Путина отреагировали на слова Байдена о КрымеВласть
У Facebook отсудили 650 млн долларов за использование личных данных
У Facebook отсудили 650 млн долларов за использование личных данныхСША
Pfizer проверит эффективность третьей дозы вакцины от COVID-19
Pfizer проверит эффективность третьей дозы вакцины от COVID-19США
CNN включила украинский борщ в ТОП-20 самых вкусных первых блюд мира
CNN включила украинский борщ в ТОП-20 самых вкусных первых блюд мираСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять