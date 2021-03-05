Вчені виявили несподівану "побочку" від вакцини Moderna (фото)

Американські вчені виявили у вакцини від коронавірусу Moderna побічний ефект у вигляді шкірних запалень.

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Дослідження опублікував журнал New England Journal of Medicine.

Виявилося, що відстрочені реакції в місці ін'єкції спостерігалися у 244 з 30 420 учасників (0,8%) після першої дози вакцини і після другої дози – у 68 учасників (0,2%).

Ці реакції включали почервоніння, ущільнення і болючість. Зазвичай це проходило протягом наступних 4-5 днів.

У статті навели приклад 12 пацієнтів з шкірними запаленнями. Після введення другої дози вакцини, яку було рекомендовано зробити фахівцями, у більшості вакцинованих побічний ефект більше не проявлявся.

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Тим часом в Україні вже почалася вакцинація від коронавірусу. Як ми писали, медики відмовляються від вакцинації в Україні не через яксть препарату. Багато з них вже перехворіли і мають високий рівень антитіл, при якому вакцинація не рекомендується.

Також раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував перші випадки побічних ефектів від вакцинації індійським препаратом Covishield.

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