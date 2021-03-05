Русский
$ 27,76
33,41
  1. Світові новини
  2. США

Вчені виявили несподівану "побочку" від вакцини Moderna (фото)

5 березня, 02:36

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Деякі вакциновані скаржилися на сильні шкірні запалення

Американські вчені виявили у вакцини від коронавірусу Moderna побічний ефект у вигляді шкірних запалень.

Реклама

Дослідження опублікував журнал New England Journal of Medicine.

Виявилося, що відстрочені реакції в місці ін'єкції спостерігалися у 244 з 30 420 учасників (0,8%) після першої дози вакцини і після другої дози – у 68 учасників (0,2%).

Ці реакції включали почервоніння, ущільнення і болючість. Зазвичай це проходило протягом наступних 4-5 днів.

У статті навели приклад 12 пацієнтів з шкірними запаленнями. Після введення другої дози вакцини, яку було рекомендовано зробити фахівцями, у більшості вакцинованих побічний ефект більше не проявлявся.

Реклама

В тренді
Байден "понизив" Росію: більше не головний геополітичний противник XXI століття

Тим часом в Україні вже почалася вакцинація від коронавірусу. Як ми писали, медики відмовляються від вакцинації в Україні не через яксть препарату. Багато з них вже перехворіли і мають високий рівень антитіл, при якому вакцинація не рекомендується.

Також раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував перші випадки побічних ефектів від вакцинації індійським препаратом Covishield.

Святкуємо 8 Березня: що подарувати і як оригінально привітати

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

вчені дослідження вакцинація вакцина коронавірус
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У США народилося цуценя з шістьма лапками і двома хвостами (фото)
У США народилося цуценя з шістьма лапками і двома хвостами (фото)США
Помер останній бітник Лоуренс Ферлінгетті
Помер останній бітник Лоуренс ФерлінгеттіСША
"Анексію неможливо визнати": у Путіна відреагували на слова Байдена про КримВлада
У Facebook відсудили 650 млн доларів за використання особистих даних
У Facebook відсудили 650 млн доларів за використання особистих данихСША
Pfizer перевірить ефективність третьої дози вакцини від COVID-19
Pfizer перевірить ефективність третьої дози вакцини від COVID-19США
CNN включила український борщ до ТОП-20 найсмачніших перших страв світу
CNN включила український борщ до ТОП-20 найсмачніших перших страв світуСША

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти