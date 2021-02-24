Умер последний битник Лоуренс Ферлингетти

Легендарный поэт и издатель немного не дожил до ста двух

В Сан-Франциско на 101-м году жизни скончался поэт и издатель Лоуренс Ферлингетти, сообщает The New York Times со ссылкой на представителей его семьи. Он был последним писателем из поколения битников – представителем одного из самых громких литературных течений ХХ века в американской литературе. Причиной смерти называют заболевание легких.

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За свою карьеру Ферлингетти выпустил более 30 поэтических сборников. Также он открыл в 1953 году книжный магазин City Lights, который стал культовым для читателей бит-литературы, к которой принадлежали такие прославленные поэты и писатели, как Джек Керуак, Уильям Берроуз, Аллен Гинзберг и ряд других.

В 1956 году Ферлингетти был арестован после того, как выпустил поэму Аллена Гинзберга "Вопль". Тираж книги был изъят полицией, а сам издатель предстал перед судом по делу об оскорблении благопристойности. Однако Ферлингетти выиграл дело в суде, и оно стало в США одним из первых громких дел по борьбе с государственной цензурой.

Напомним, что 11 февраля в США на 79-м году жизни умер Ларри Флинт, издатель журнала Hustler. При жизни Флинт прославился не только как скандальный издатель, но еще и как борец с цензурой.

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