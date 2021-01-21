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В честь нового президента Байдена: над Вашингтоном прогремел грандиозный фейерверк (фото)

21 января, 05:41

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Байден и первая леди смотрели грандиозный фейерверк из Белого дома

В США мероприятие, посвященное инаугурации нового президента Джо Байдена подошло к концу и завершилось зрелищным фейерверком над Вашингтоном.

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Как сообщает CNN, президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден находились на балконе Голубой комнаты в Белом доме.

Фото: REUTERS/Tom Brenner

Фото: REUTERS/Tom Brenner

Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Фото: REUTERS/Andrew Kelly

В то же время вице-президент Камала Харрис и ее муж Дуг Эмхофф наблюдали с мемориала Линкольна и слушали песню Firework, которую исполнила Кэти Перри.

Фото: REUTERS/Joshua Roberts/Pool

Фото: REUTERS/Joshua Roberts/Pool

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Во время своей инаугурационной речи Байден призвал американцев объединиться, чтобы преодолеть множество проблем, с которыми в настоящее время сталкивается нация.

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Фото: REUTERS/Tom Brenner

Фото: REUTERS/Tom Brenner

Фото: REUTERS/Tom Brenner

Фото: REUTERS/Tom Brenner

Мы также писали, что мировые лидеры поздравили нового президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис с исторической инаугурацией и пожелали успехов всей команде.

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Напомним, инаугурация нового американского президента Джо Байдена состоялась перед Капитолием в Вашингтоне. Кроме Байдена, заступила на свою должность и первый темнокожий вице-президент Камала Харрис.

Все подробности в спецтеме Инаугурация Джо Байдена

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США инаугурация Джо Байден
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