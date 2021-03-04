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В Ираке обстреляли ракетами авиабазу США

4 марта, 01:53

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

При обстреле погиб гражданский подрядчик

Американская авиабаза в Аль-Асаде в Ираке в среду, 3 марта, подверглась ракетному обстрелу, во время которого погиб гражданский подрядчик из США.

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Об этом говорится в заявлении Пентагона.

По предварительным данным, из исходных точек на востоке от базы было выпущено около десяти ракет.

Военнослужащие США не пострадали, но во время обстрела перенес сердечный приступ и умер гражданский подрядчик.

Иракские силы безопасности прибыли на место происшествия и проводят расследование.

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"В настоящее время у нас нет полной картины размера ущерба. По мере необходимости мы готовы помочь нашим иракским партнерам в расследовании", - говорится в сообщении.

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Напомним, в результате ракетного обстрела военной базы антитеррористической коалиции под руководством США в городе Эрбиль в Ираке 15 февраля начался пожар. Тогда также погиб гражданский, работающий по контракту, и были ранены пять человек, в том числе американский военнослужащий.

Мы также сообщали, что в начале января на севере Ирака прогремел взрыв на пути следования конвоя с логистическим оборудованием, принадлежащим западной антитеррористической коалиции, которую возглавляет США.

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