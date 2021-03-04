Русский
$ 27,85
33,56
  1. Світові новини
  2. США

В Іраку обстріляли ракетами авіабазу США

4 березня, 01:53

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

В ході обстрілу загинув цивільний підрядник

Американська авіабаза в Аль-Асаді в Іраку в середу, 3 березня, зазнала ракетного обстрілу, під час якого загинув цивільний підрядник із США.

Реклама

Про це йдеться в заяві Пентагону.

За попередніми даними, з вихідних точок на сході від бази було випущено близько десяти ракет.

Військовослужбовці США не постраждали, але під час обстрілу зазнав серцевого нападу і помер цивільний підрядник.

Іракські сили безпеки прибули на місце події і проводять розслідування.

Реклама

"Наразі у нас немає повної картини розміру збитків. У міру необхідності ми готові допомогти нашим іракським партнерам ц розслідуванні", – йдеться в повідомленні.

В тренді
Путчисти в М'янмі застрелили ще семеро протестувальників: рахунок жертвам іде на десятки

Нагадаємо, в результаті ракетного обстрілу військової бази антитерористичної коаліції під керівництвом США в місті Ербіль в=у Іраку 15 лютого почалася пожежа. Тоді також загинув цивільний, який працював за контрактом, і були поранені п'ятеро людей, зокрема американський військовослужбовець.

Ми також повідомляли, що на початку січня на півночі Іраку прогримів вибух на шляху проходження конвою з логістичним обладнанням, що належить західній антитерористичній коаліції, яку очолює США.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Ірак США Пентагон обстріли військова база авіабаза
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У США народилося цуценя з шістьма лапками і двома хвостами (фото)
У США народилося цуценя з шістьма лапками і двома хвостами (фото)США
Помер останній бітник Лоуренс Ферлінгетті
Помер останній бітник Лоуренс ФерлінгеттіСША
"Анексію неможливо визнати": у Путіна відреагували на слова Байдена про КримВлада
У Facebook відсудили 650 млн доларів за використання особистих даних
У Facebook відсудили 650 млн доларів за використання особистих данихСША
Pfizer перевірить ефективність третьої дози вакцини від COVID-19
Pfizer перевірить ефективність третьої дози вакцини від COVID-19США
CNN включила український борщ до ТОП-20 найсмачніших перших страв світу
CNN включила український борщ до ТОП-20 найсмачніших перших страв світуСША

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти