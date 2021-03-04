В Іраку обстріляли ракетами авіабазу США

Американська авіабаза в Аль-Асаді в Іраку в середу, 3 березня, зазнала ракетного обстрілу, під час якого загинув цивільний підрядник із США.

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Про це йдеться в заяві Пентагону.

За попередніми даними, з вихідних точок на сході від бази було випущено близько десяти ракет.

Військовослужбовці США не постраждали, але під час обстрілу зазнав серцевого нападу і помер цивільний підрядник.

Іракські сили безпеки прибули на місце події і проводять розслідування.

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"Наразі у нас немає повної картини розміру збитків. У міру необхідності ми готові допомогти нашим іракським партнерам ц розслідуванні", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в результаті ракетного обстрілу військової бази антитерористичної коаліції під керівництвом США в місті Ербіль в=у Іраку 15 лютого почалася пожежа. Тоді також загинув цивільний, який працював за контрактом, і були поранені п'ятеро людей, зокрема американський військовослужбовець.

Ми також повідомляли, що на початку січня на півночі Іраку прогримів вибух на шляху проходження конвою з логістичним обладнанням, що належить західній антитерористичній коаліції, яку очолює США.

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