Гольф не отпускает: Трамп прервал участие в саммите G20 ради игры

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пропустил посвященную пандемии коронавируса COVID-19 конференцию на саммите "Большой двадцатки" (G20), отправившись играть в гольф.

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Об этом сообщает CNN.

Как отмечает издание, действующий президент США появился вместе с двумя десятками мировых лидеров в начале видеоконференции из ситуационной коснаты Белого дома, но уже через 13 минут после этого строчил твиты о своих училиях по отмене результатов президентских выборов в США, а уже через полтора часа после начала саммита вообще прервал связь.

Как стало известно журналистам, Трамп покинул Белый дом по пути в свой одноименный гольф-клуб за пределами Вашингтона.

Издание отмечает, что всю неделю было неясно, будет ли Трамп вообще присутствовать на G20 в этом году, основной темой которой фактически является пандемия. Но в пятницу вечером Белый дом опубликовал график, подтверждающий его участие.

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21 ноября мировые лидеры встретились на ежегодном саммите G20. Основная тема в этом году – распределение средств на вакцины против коронавируса. Из-за пандемии нынешний саммит проходит в онлайн-формате.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в субботу, 7 ноября, играл в гольф, пока средства массовой информации объявляли о том, что на выборах президента США победил кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден. На следующий день знаменитый лондонский Музей восковых фигур мадам Тюссо переодел восковую фигуру Трампа в костюм для гольфа, добавив ему новых аксессуаров в виде клюшек.

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