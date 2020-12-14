В Нью-Йорке мужчина открыл стрельбу у собора во время рождественского шоу

В Нью-Йорке мужчина, вооруженный двумя пистолетами, начал стрелять на крыльце кафедрального собора Святого Иоанна Богослова во время рождественского шоу.
Об этом сообщает New York Post.
Охранникам удалось быстро завести некоторых участников мероприятия в церковь и закрыть за собой массивную металлическую дверь, тогда как другие присутствующие пытались спрятаться за припаркованными рядом машинами.
После того как собор заперли, мужчина, по словам очевидцев, продолжил стрелять в дверь с криками: "Застрели меня! Убей меня!"
Прибывшая на место происшествия полиция открыла огонь и тяжело ранила 52-летнего стрелка в голову, позже он скончался в больнице.
В сумке, обнаруженной у мужчины, была емкость с бензином, веревка, проволока, несколько ножей и библия.
Никто из собравшихся у собора и прохожих не пострадал.
Напомним, в американском штате Невада произошла стрельба, в результате которой один человек был убит, четыре получили ранения.
Во Франции в городе Антони под Парижем мужчина с ножом напал на трех человек – все они госпитализированы.
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