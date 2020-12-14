В Нью-Йорке мужчина открыл стрельбу у собора во время рождественского шоу

В Нью-Йорке мужчина, вооруженный двумя пистолетами, начал стрелять на крыльце кафедрального собора Святого Иоанна Богослова во время рождественского шоу.

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Об этом сообщает New York Post.

Охранникам удалось быстро завести некоторых участников мероприятия в церковь и закрыть за собой массивную металлическую дверь, тогда как другие присутствующие пытались спрятаться за припаркованными рядом машинами.

После того как собор заперли, мужчина, по словам очевидцев, продолжил стрелять в дверь с криками: "Застрели меня! Убей меня!"

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Прибывшая на место происшествия полиция открыла огонь и тяжело ранила 52-летнего стрелка в голову, позже он скончался в больнице.

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Стрельба у собора в Нью-Йорке / Фото: Reuters

В сумке, обнаруженной у мужчины, была емкость с бензином, веревка, проволока, несколько ножей и библия.

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Никто из собравшихся у собора и прохожих не пострадал.

Стрельба у собора в Нью-Йорке

Напомним, в американском штате Невада произошла стрельба, в результате которой один человек был убит, четыре получили ранения.

Во Франции в городе Антони под Парижем мужчина с ножом напал на трех человек – все они госпитализированы.

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