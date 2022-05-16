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СЕГОДНЯ Мировые новости США

В США будут голосовать за выделение Украине $40 млрд по специальной процедуре

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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16 мая, 03:15
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В Сенате собираются применить парламентскую процедуру cloture
Принятие законопроекта о выделении 40 миллиардов долларов Украине состоится в кратчайшие сроки/Фото: коллаж: "Сегодня"
Принятие законопроекта о выделении 40 миллиардов долларов Украине состоится в кратчайшие сроки/Фото: коллаж: "Сегодня"

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что принятие законопроекта о выделении 40 миллиардов долларов Украине состоится в кратчайшие сроки после процедурного голосования. Оно запланировано на понедельник, 16 мая.

Об этом сообщает "Голос Америки".

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Подробности

В Сенате намерены применить парламентскую процедуру cloture, которая сворачивает дальнейшие дебаты по вопросу до 30 часов и позволяет перейти к голосованию.

Митч Макконнелл надеется, что решение о применении этой процедуры будет принято ощутимым большинством. Это даст уверенность в том, что для решения о предоставлении помощи Украине хватит голосов.

На что пойдут деньги?

По словам президента Украины Владимира Зеленского, средства будут использованы максимально быстро и без бюрократии для усиления защиты Украины. Прежде всего они пойдут на оружие и боеприпасы для нас, оборудование. Но не только. Это также поддержка расследования военных преступлений Российской Федерации, оккупантов, поддержка дипломатической работы и тому подобное.

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