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Сенатор США заблокировал выделение Украине $40 млрд помощи – причина

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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13 мая, 02:14
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Законопроект теперь могут принять на следующей неделе
Сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол заблокировал документ о выделении помощи Украине.
Сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол заблокировал документ о выделении помощи Украине. / Фото: AFP, Коллаж: Сегодня

Лидер большинства Чак Шумер и лидер республиканцев Митч МакКоннелл пытались добиться быстрого принятия законопроекта о помощи Украине на сумму 40 миллиардов долларов в Сенате США. Однако сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол из Кентукки заблокировал документ. "Сегодня" рассказывают о произошедшем.

Борьба в Сенате

Как отмечает The Washington Post, президент США Джо Байден хотел, чтобы законопроект, в соответствии с которым Украине направляется экономическая, гуманитарная и оборонная помощь на сумму около 40 млрд долларов, "был у него на столе к концу этой недели".

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При этом Сенату требуется единогласное согласие, чтобы быстро вынести такой законопроект на окончательное голосование. Отмечается, что из-за блокировки Пола Сенат теперь должен пройти через все обычные небыстрые процедуры, чтобы принять документ. Это означает, что законопроект могут принять уже на следующей неделе.

"Моя присяга — это конституция США, а не какая-либо иностранная нация, и независимо от того, насколько благосклонно это дело, моя присяга — это национальная безопасность Соединенных Штатов Америки. Мы не можем спасти Украину, обрекая экономику США", — сказал Пол о голосовании.

На это Шумер ответил, что "из высказываний младшего сенатора из Кентукки ясно, что он не хочет помогать Украине". При этом лидер большинства и МакКоннелл предложили разрешить голосование по поправке Пола, но он настоял на том, чтобы ее добавили в основной законопроект.

Детали

Изменения, которых добивается Рэнд Пол, как пишет CNN, предусматривают создание специального генерального инспектора, который будет следить за тем, как расходуется военная помощь Украине.

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При этом депутаты от обеих партий отметили, что в целом согласны с этим мнением, но принудительное внесение изменений в законопроект на данном этапе, по их мнению, потребовало бы "очень много времени и замедлило бы получение необходимой помощи Украине".

Среди прочего Шумер заявил, что подавляющее большинство сенаторов "по обе стороны прохода хотят этого (принятия документа – ред.)":

"Теперь нас сдерживает только одно: младший сенатор от Кентукки препятствует быстрому прохождению помощи Украине, потому что хочет в последнюю минуту внести свои собственные изменения прямо в законопроект. Его изменение решительно против многих членов обеих партий".

Однако Митч МакКоннелл отметил, что Сенат должен проголосовать за поправку сенатора Пола.

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Другая история

Кроме этого, CNN пишет о том, что Рэнд Пол заблокировал принятие законопроекта, предназначенного для защиты федеральных судей и их семей от потенциальных угроз путем сохранения личной информации – например, домашние адреса, информация о транспортном средстве и другие личные данные – из баз данных и других общедоступных записей.

Отмечается, что законопроект был создан после нападения на дом федерального судьи в Нью-Джерси Эстер Салас, чей сын Даниэль был застрелен разгневанным адвокатом, который предстал перед ней в суде. Сенатор заявил, что не возражал против принятия закона, но хотел, чтобы "он был расширен за счет членов Конгресса", поэтому заблокировал принятие законопроекта единогласно.

В свою очередь сенатор-демократ от Нью-Джерси Боб Менендес сказал, что будет работать с Полом над принятием отдельного законопроекта, касающегося опасений по поводу безопасности законодателей, но сказал, что добавление формулировки Рэнда Пола задержит принятие основного законопроекта, поэтому отказался принять его изменения.

Кто такой Рэнд Пол

Рэндал Говард (Рэнд) Пол – американский политик, сторонник либертарианских политических взглядов, сенатор от штата Кентукки, член Республиканской партии, один из активистов движения чаепития. Сын Рона Пола, первый в истории США действующий сенатор, один из родителей которого является членом Палаты представителей США.

Вступил в должность сенатора США 5 января 2011 года. При этом 7 апреля 2015 года объявил о намерении баллотироваться на пост президента США в качестве кандидата от Республиканской партии на выборах 2016 года. 3 февраля 2016 года, после неудачных результатов в республиканских праймериз в штате Айова (Пол занял 5-е место, набрав только 4,5% голосов), сенатор заявил о том, что снимает свою кандидатуру.

Напомним, комитет по финансовым услугам Палаты представителей в Конгрессе США принял законопроект, чтобы помочь Украине в условиях войны против России обслуживать и сокращать внешний долг.

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