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Фейгин: Украина и США готовят новый сюрприз Путину

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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11 мая, 21:57
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От Москвы уже ничего не зависит
Марк Фейгин заявил, что в вопросе поставок вооружения Украине будет какой-то сюрприз
Марк Фейгин заявил, что в вопросе поставок вооружения Украине будет какой-то сюрприз / Фото: Коллаж: Сегодня

Сейчас главная цель для военного и политического руководства Украины – это хотя бы вернуться к ситуации 23 февраля в обозримые сроки. Однако не так, чтобы это произошло через год или десять.

Об этом сообщил российский политик и юрист Марк Фейгин в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

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"Это только начало"

По его словам, это нужно сейчас, чтобы, в том числе, поддерживать мобилизационный дух украинского народа:

"Нужно понимать, за что люди гибнут на фронте. В конце концов даже жуткая ситуация в Мариуполе должна преподнести урок: невозможно позволить себе без какого-то решающего шага добиться какого-то результата. Я думаю, что все ждут, когда заработает военная машина – американская и европейская, – которая даст возможность, используя военно-технические и другие возможности, начать контрнаступательную операцию".

Юрист также отметил, что в вопросе поставок вооружения "будет какой-то сюрприз":

"Мы его даже до конца не понимаем, его, конечно же, американцы с Киевом готовят. Это будет какой-то неожиданный для Москвы "сюрприз" – возможно, грусть Путина от ожидания чего-то, совсем уже невероятного. Поэтому посмотрим".

Марк Фейгин заявил, что, с другой стороны, сюрпризы и так уже начались:

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"Кабаеву уже внесли в британский санкционный список. Это только начало и целая история по синхронизации. Там сейчас санкции американские, британские и европейские часто разнятся... Но я думаю, что это следующий этап – начиная с Кабаевой и заканчивая этими вооружениями".

Он отметил, что в Кремле не ожидали, что Украине будет поставлена тяжелая техника от западных союзников:

"А что дальше? Ведь тут вопрос мобилизации (в России. – Ред.) – например, 100 тысяч наберут... на фронт отправят, а тут через GPS управляемые снаряды – стреляют на 60 и больше километров. И что тогда? Кратно возрастет число погибших. А где этот порог, несущий опасность для власти? 20 тысяч, 30, 50?".

По его мнению, грусть Владимира Путина еще и в том, что "сюрприз" может быть самым разнообразным:

"Я думаю, что, конечно, это учитывается, к этому невозможно подготовиться. И если завтра мы узнаем, что войска (Украины. – Ред.) начали двигаться и окружили Херсон, то что дальше?.. А где эта победа (России. – Ред.)? Ситуация для Москвы сейчас предельно неопределенная. Что будет дальше, будет зависеть не столько от Москвы, поскольку ее резервы все видны – они есть, но они видны. А что может предложить Запад – это еще пока открытый вопрос".

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Напомним, Марк Фейгин также заявил, что в России могут строить планы на какого-то молодого полковника, который заменит президента Владимира Путина. При этом сама война показала, что начальник Генштаба Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу оказались трусами.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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