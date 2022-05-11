Фейгін: Україна та США готують новий сюрприз Путіну

Від Москви вже нічого не залежить

Марк Фейгін заявив, що в питанні постачання озброєння Україні буде якийсь сюрприз / Фото: Колаж: Сьогодні

Зараз головна мета для військового та політичного керівництва України – це хоча б повернутися до ситуації 23 лютого в найближчий термін. Проте не так, щоб це сталося за рік чи 10.

Про це повідомив російський політик та юрист Марк Фейгін в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

Реклама

"Це лише початок"

За його словами, це потрібно зараз, щоб, зокрема, підтримувати мобілізаційний дух українського народу:

"Потрібно розуміти, за що люди гинуть на фронті. Зрештою, навіть моторошна ситуація в Маріуполі має надати урок: неможливо дозволити собі без якогось вирішального кроку досягти якогось результату. Я думаю, що всі чекають, коли запрацює військова машина – американська та європейська, – яка дасть можливість, використовуючи військово-технічні та інші можливості, розпочати контрнаступальну операцію".

Юрист також зазначив, що в питанні постачання озброєння "буде якийсь сюрприз":

"Ми його навіть до кінця не розуміємо, його, звичайно ж, американці з Києвом готують. Це буде якийсь несподіваний для Москви "сюрприз" – можливо, смуток Путіна від очікування чогось зовсім вже неймовірного. Тому подивимося".

Марк Фейгін заявив, що, з іншого боку, сюрпризи й так уже розпочалися.

Реклама

"Кабаєву вже внесли до британського санкційного списку. Це лише початок і ціла історія з синхронізації. Там зараз санкції американські, британські та європейські часто відрізняються... Але я думаю, що це наступний етап – починаючи з Кабаєвої і закінчуючи цими озброєннями".

Він зазначив, що у Кремлі не очікували, що Україні буде поставлено важку техніку від західних союзників.

"А що далі? Адже тут питання мобілізації (в Росії – ред.) – наприклад, 100 тисяч наберуть... на фронт відправлять, а тут через GPS керовані снаряди – стріляють на 60 і більше кілометрів. І що тоді? Кратно зросте число загиблих. А де цей поріг, який несе небезпеку для влади? 20 тисяч, 30, 50?".

На його думку, сум Володимира Путіна ще й у тому, що "сюрприз" може бути найрізноманітнішим:

"Я думаю, що, звичайно, це враховується, до цього неможливо підготуватися. І якщо завтра ми дізнаємося, що війська (України – ред.) почали рухатися та оточили Херсон, то що далі?.. А де ця перемога (Росії – ред.)? Ситуація для Москви зараз гранично невизначена. Що буде далі, залежатиме не стільки від Москви, оскільки її резерви всі видні – вони є, але вони видні. А що може запропонувати Захід – це ще поки що відкрите запитання".

Реклама

Нагадаємо, Марк Фейгін також заявив, що в Росії можуть будувати плани на якогось молодого полковника, який замінить президента Володимира Путіна. Водночас сама війна показала, що начальник Генштабу Валерій Герасимов та міністр оборони Сергій Шойгу виявилися боягузами.

Читайте також: