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Фейгін: Україна та США готують новий сюрприз Путіну

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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11 травня, 21:57
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Від Москви вже нічого не залежить
Марк Фейгін заявив, що в питанні постачання озброєння Україні буде якийсь сюрприз
Марк Фейгін заявив, що в питанні постачання озброєння Україні буде якийсь сюрприз / Фото: Колаж: Сьогодні

Зараз головна мета для військового та політичного керівництва України – це хоча б повернутися до ситуації 23 лютого в найближчий термін. Проте не так, щоб це сталося за рік чи 10.

Про це повідомив російський політик та юрист Марк Фейгін в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Це лише початок"

За його словами, це потрібно зараз, щоб, зокрема, підтримувати мобілізаційний дух українського народу:

"Потрібно розуміти, за що люди гинуть на фронті. Зрештою, навіть моторошна ситуація в Маріуполі має надати урок: неможливо дозволити собі без якогось вирішального кроку досягти якогось результату. Я думаю, що всі чекають, коли запрацює військова машина – американська та європейська, – яка дасть можливість, використовуючи військово-технічні та інші можливості, розпочати контрнаступальну операцію".

Юрист також зазначив, що в питанні постачання озброєння "буде якийсь сюрприз":

"Ми його навіть до кінця не розуміємо, його, звичайно ж, американці з Києвом готують. Це буде якийсь несподіваний для Москви "сюрприз" – можливо, смуток Путіна від очікування чогось зовсім вже неймовірного. Тому подивимося".

Марк Фейгін заявив, що, з іншого боку, сюрпризи й так уже розпочалися.

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"Кабаєву вже внесли до британського санкційного списку. Це лише початок і ціла історія з синхронізації. Там зараз санкції американські, британські та європейські часто відрізняються... Але я думаю, що це наступний етап – починаючи з Кабаєвої і закінчуючи цими озброєннями".

Він зазначив, що у Кремлі не очікували, що Україні буде поставлено важку техніку від західних союзників.

"А що далі? Адже тут питання мобілізації (в Росії – ред.) – наприклад, 100 тисяч наберуть... на фронт відправлять, а тут через GPS керовані снаряди – стріляють на 60 і більше кілометрів. І що тоді? Кратно зросте число загиблих. А де цей поріг, який несе небезпеку для влади? 20 тисяч, 30, 50?".

На його думку, сум Володимира Путіна ще й у тому, що "сюрприз" може бути найрізноманітнішим:

"Я думаю, що, звичайно, це враховується, до цього неможливо підготуватися. І якщо завтра ми дізнаємося, що війська (України – ред.) почали рухатися та оточили Херсон, то що далі?.. А де ця перемога (Росії – ред.)? Ситуація для Москви зараз гранично невизначена. Що буде далі, залежатиме не стільки від Москви, оскільки її резерви всі видні – вони є, але вони видні. А що може запропонувати Захід – це ще поки що відкрите запитання".

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Нагадаємо, Марк Фейгін також заявив, що в Росії можуть будувати плани на якогось молодого полковника, який замінить президента Володимира Путіна. Водночас сама війна показала, що начальник Генштабу Валерій Герасимов та міністр оборони Сергій Шойгу виявилися боягузами.

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