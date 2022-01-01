В США бушевал "огненный апокалипсис" – фото сотен сгоревших домов

Сочетание ураганного ветра и сильной засухи в регионе привело к самым разрушительным лесным пожарам

Более 35 тысяч человек вынуждены были эвакуироваться / Фото: Коллаж: Сегодня

В штате Колорадо лесные пожары охватили около 6200 акров (2,5 тыс. га), уничтожили более 500 домов. Об этом пишет USA Today.

Из-за пожаров были эвакуированы 35 тысяч человек в Луисвилле и некоторых других населенных пунктах. Несколько человек получили ожоги и травмы, многие потеряли все свое имущество.

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This video from Colorados Marshall fire is terrifying. pic.twitter.com/AWqBvs9lWX — philip lewis (@Phil_Lewis_) December 31, 2021

Фото: Trevor Hughes, USA TODAY

Губернатор штата Колорадо Джаред Полис заявил, что президент Джо Байден предложил ускоренное объявление о крупном бедствии, чтобы помочь восстановить и оказать помощь тем, кто потерял свои дома.

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Фото Facebook.com/DenverChannel

Фото: Trevor Hughes, USA TODAY

Причиной пожаров стали искры от линии электропередач и трансформаторов, поваленных сильным ветром на высохшую траву.

Фото: Helen H. Richardson, The Denver Post

Фото: Helen H. Richardson, The Denver Post

Именно сочетание ураганного ветра, скорость которого достигала 169 км/ч, и сильной засухи в регионе привело к самым разрушительным лесным пожарам в современной истории штата.

Фото: Trevor Hughes, USA TODAY

Фото: Trevor Hughes, USA TODAY

Огнем разрушено около 600 домов, а также отели, торговые центры и предприятия.

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Фото: Trevor Hughes, USA TODAY

До сих пор самым мощным лесным пожаром в истории Колорадо был пожар 2013 года, когда были сожжены и разрушены 511 домов.

Фото: Trevor Hughes, USA TODAY

Фото: Trevor Hughes, USA TODAY

Пожары и стихии в США