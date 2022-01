В США бушевал "огненный апокалипсис" – фото сотен сгоревших домов

В штате Колорадо лесные пожары охватили около 6200 акров (2,5 тыс. га), уничтожили более 500 домов. Об этом пишет USA Today.

Из-за пожаров были эвакуированы 35 тысяч человек в Луисвилле и некоторых других населенных пунктах. Несколько человек получили ожоги и травмы, многие потеряли все свое имущество.

This video from Colorados Marshall fire is terrifying. pic.twitter.com/AWqBvs9lWX