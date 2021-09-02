Мир
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇸 Зеленский в США 🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 💥 Обострение на Донбассе
СЕГОДНЯ Мировые новости США

Пожар "Калдор" в Калифорнии – Байден объявил чрезвычайное положение

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
2 сентября, 10:23
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пожар начался 14 августа и продолжается до сих пор
Президент Байден распорядился о выделении федеральной помощи для ликвидации пожара. Фото: коллаж "Сегодня"
Президент Байден распорядился о выделении федеральной помощи для ликвидации пожара. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение в штате Калифорния из-за продолжающегося там с 14 августа пожара "Калдор". Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в четверг, 2 сентября

Реклама

"Сегодня президент Джозеф Байден объявил, что в штате Калифорния существует чрезвычайная ситуация, и распорядился о выделении федеральной помощи в дополнение к усилиям по реагированию властей штата в связи с чрезвычайными условиями, возникшими в результате пожара "Калдор", начавшегося 14 августа 2021 года и продолжающегося до сих пор", – говорится в заявлении Белого дома.

Согласно данным департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, пожар "Калдор" охватывает территорию площадью свыше 84 тысяч гектаров. На данный момент пожар локализован всего на 23%.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 2 сентября в Калифорнию прибыл Владимир Зеленский. Это первый визит президента Украины в Калифорнию за всю историю независимости нашего государства.

Тем временем в США продолжает бушевать стихия. В среду, 1 сентября, циклон "Ида" достиг Нью-Йорка, подтопил метро и некоторые части города.

Что известно об урагане "Ида"

  • В воскресенье, 29 августа, ураган "Ида" достиг Луизианы. Он имеет четвертый класс опасности из пяти и представляет значительную угрозу – скорость ветра достигает 240 километров в час.
  • В штате Луизиана из-за урагана "Ида" более 600 тысяч человек остались без электричества. Без энергоснабжения остаются 619 392 потребителя. Это один из важнейших признаков оценки опасности стихийного бедствия.
  • До этого президент США Байден предупредил граждан о разрушительной силе урагана "Ида" и сообщил, что в стране будут приложены максимальные усилия для ликвидации его грядущих последствий.
  • Кроме сильного ветра, ураган опасен обильными осадками и значительным подъемом уровня воды – он возрастет на несколько метров. Президент пообещал сделать все возможное для ликвидации последствий урагана и заявил, что такой масштабной подготовки к стихийному бедствию еще не встречал.
Реклама

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что из-за урагана "Ида" в окрестностях Нового Орлеана крупнейшая река Северной Америки Миссисипи текла в обратном направлении со скоростью примерно 1,5 м/с. Последний раз такое было во время урагана "Катрина" 16 лет назад.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Опрос
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Дневник независимости 🇺🇦
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
2477 случаев за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять