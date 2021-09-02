Пожар "Калдор" в Калифорнии – Байден объявил чрезвычайное положение

Пожар начался 14 августа и продолжается до сих пор

Президент Байден распорядился о выделении федеральной помощи для ликвидации пожара. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение в штате Калифорния из-за продолжающегося там с 14 августа пожара "Калдор". Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в четверг, 2 сентября

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"Сегодня президент Джозеф Байден объявил, что в штате Калифорния существует чрезвычайная ситуация, и распорядился о выделении федеральной помощи в дополнение к усилиям по реагированию властей штата в связи с чрезвычайными условиями, возникшими в результате пожара "Калдор", начавшегося 14 августа 2021 года и продолжающегося до сих пор", – говорится в заявлении Белого дома.

Согласно данным департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, пожар "Калдор" охватывает территорию площадью свыше 84 тысяч гектаров. На данный момент пожар локализован всего на 23%.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 2 сентября в Калифорнию прибыл Владимир Зеленский. Это первый визит президента Украины в Калифорнию за всю историю независимости нашего государства.

Тем временем в США продолжает бушевать стихия. В среду, 1 сентября, циклон "Ида" достиг Нью-Йорка, подтопил метро и некоторые части города.

Что известно об урагане "Ида"

В воскресенье, 29 августа, ураган "Ида" достиг Луизианы. Он имеет четвертый класс опасности из пяти и представляет значительную угрозу – скорость ветра достигает 240 километров в час.

В штате Луизиана из-за урагана "Ида" более 600 тысяч человек остались без электричества. Без энергоснабжения остаются 619 392 потребителя. Это один из важнейших признаков оценки опасности стихийного бедствия.

До этого президент США Байден предупредил граждан о разрушительной силе урагана "Ида" и сообщил, что в стране будут приложены максимальные усилия для ликвидации его грядущих последствий.

предупредил граждан о разрушительной силе урагана "Ида" и сообщил, что в стране будут приложены максимальные усилия для ликвидации его грядущих последствий. Кроме сильного ветра, ураган опасен обильными осадками и значительным подъемом уровня воды – он возрастет на несколько метров. Президент пообещал сделать все возможное для ликвидации последствий урагана и заявил, что такой масштабной подготовки к стихийному бедствию еще не встречал.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что из-за урагана "Ида" в окрестностях Нового Орлеана крупнейшая река Северной Америки Миссисипи текла в обратном направлении со скоростью примерно 1,5 м/с. Последний раз такое было во время урагана "Катрина" 16 лет назад.