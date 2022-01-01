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СЬОГОДНІ Світові новини США

У США вирував "вогненний апокаліпсис" – фото сотень згорілих будинків

Наталія Магдик Наталія Магдик
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1 січня, 18:49
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Поєднання ураганного вітру та сильної посухи в регіоні призвело до найбільш руйнівних лісових пожеж
Понад 35 тисяч людей змушені були евакуюватися
Понад 35 тисяч людей змушені були евакуюватися / Фото: Колаж: Сьогодні

У штаті Колорадо лісові пожежі охопили близько 6200 акрів (2,5 тис. га), знищили понад 500 будинків. Про це пише USA Today .

Через пожежі було евакуйовано 35 тисяч осіб у Луїсвіллі та деяких інших населених пунктах. Кілька людей отримали опіки та травми, багато хто втратив все своє майно.

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Фото: Trevor Hughes, USA TODAY

Губернатор штату Колорадо Джаред Поліс заявив, що президент Джо Байден запропонував прискорене оголошення про велике лихо, щоб допомогти відновити та надати допомогу тим, хто втратив свої будинки.

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Фото Facebook.com/DenverChannel
Фото: Trevor Hughes, USA TODAY

Причиною пожеж стали іскри від лінії електропередач та трансформаторів, які були повалені сильним вітром на висохлу траву.

Фото: Helen H. Richardson, The Denver Post
Фото: Helen H. Richardson, The Denver Post

Саме поєднання ураганного вітру, швидкість якого досягала 169 км/год, і сильної посухи в регіоні призвело до найруйнівніших лісових пожеж у сучасній історії штату.

Фото: Trevor Hughes, USA TODAY
Фото: Trevor Hughes, USA TODAY

Вогнем зруйновано близько 600 будинків, а також готелі, торгові центри та підприємства.

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Фото: Trevor Hughes, USA TODAY

Досі найпотужнішою лісовою пожежею в історії Колорадо була пожежа 2013 року, коли було спалено та зруйновано 511 будинків.

Фото: Trevor Hughes, USA TODAY
Фото: Trevor Hughes, USA TODAY

Пожежі та стихії у США

  • У грудні 2021 року шестеро осіб загинули на складі Amazon в Едвардсвіллі в США – після того, як торнадо обвалило стіну та дах будівлі.
  • У вересні на США обрушився циклон "Іда" , внаслідок якого загинули дев'ятеро чоловік.
  • Крім того, у штаті Каліфорнія вирувала пожежа "Калдор". Президент США Джо Байден був змушений оголосити надзвичайний стан .
  • У липні в 13 штатах через 80 масштабних пожеж, спровокованих аномальною спекою, вигоріло 1174486 акрів (більше 475297 га).

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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