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У США ураган "Іда" вбив дев'ять людей – серед них дворічна дитина (відео)

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
2 вересня, 16:10
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Опади, які випали в Центральному парку Нью-Йорка, побили абсолютний рекорд 1927 року в два рази
Всю ніч на 2 вересня в Нью-Йорку йшли рятувальні роботи / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"
Всю ніч на 2 вересня в Нью-Йорку йшли рятувальні роботи / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Американські служби підтвердили загибель 9 людей в Нью-Йорку і Нью-Джерсі, на які в середу пізно ввечері обрушився тропічний шторм "Іда" . Тривають пошуки ще двох людей, яких імовірно змило в річку.

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Про це повідомляє агентство Reuters .

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За словами представника муніципалітету Нью-Йорка Гектора Лора, одна людина померла в Нью-Джерсі і семеро – в Нью-Йорку, включаючи дворічного хлопчика. Місцеві ЗМІ повідомили, що більшість людей опинилися в пастці в своїх підвалах, коли в результаті шторму вулицями міста прокотилася двох метрова хвиля.

Ще один чоловік років сімдесяти потонув в своєму авто, коли його захлеснув потужний потік води, повідомляє CNN . На допомогу до чоловіка їхала пожежна команда, але вона застрягла в пробці з підтоплених машин.

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Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо назвав повінь "історичним погодним явищем". Вперше за всю історію Національної метеорологічної служби вона не змогла вчасно спрогнозувати повінь і повідомила про неї лише за фактом.

Рекорд

Принесені "Ідою" опади виявилися рекордними за всю історію спостережень. Причому, випало майже в три рази більше, ніж фіксувалося коли-небудь.

Згідно зі звітом про рекордну подію, опублікованому Національною метеорологічною службою Нью-Йорку, в Центральному парку міста 1 вересня випало 7,13 дюйма опадів, що побило старий рекорд 1927 року в 3,84 дюйма. Записи погоди ведуться в Центральному парку з 1869 року.

У Ньюарку випало 8,41 дюйма опадів, побивши старий рекорд в 2,22 дюйма, встановлений в 1959 році.

Наслідки стихії

  • Майже всі лінії метро Нью-Йорка були зупинені пізно ввечері в середу, оскільки знесилений до шторму ураган "Іда" приніс проливний дощ і загрозу раптових повеней і торнадо в деяких районах північної частини Середньої Атлантики.
  • Влада Нью-Йорка заборонили всьому транспорту, крім рятувальних служб, виїжджати на вулиці міста до 5 ранку.
  • Губернатор Нью-Йорка Кеті Хочул в Twitter повідомила, що в місті оголошено надзвичайний стан, щоб допомогти постраждалим від стихії.
  • Також оголошено надзвичайний стан у Нью-Джерсі, де рівень води в населених пунктах досяг 8 футів (2,5 метрів).
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