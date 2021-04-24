Українська
$ 28,06
33,81
  1. Мировые новости
  2. США

В США еще один продукт признали опасным аллергеном

24 апреля, 23:41

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Теперь в списке основных пищевых аллергенов Соединенных Штатов девять пунктов и производители должны маркировать содержащую их продукцию

В Соединенных Штатах в список основных пищевых аллергенов внесли кунжут и теперь производители должны маркировать содержащую его продукцию.

Реклама

Также, согласно подписанному президентом Соединенных Штатов Джо Байденом закону, в стране увеличат количество исследований, направленных на борьбу с ростом смертельных аллергий, передает Axios.

По данным организации FARE, исследующей пищевые аллергии, в США аллергией на кунжут страдают более 1,5 миллиона человек.

Согласно новому закону о безопасности пищевых продуктов, к январю 2023 года все продукты, содержащие кунжут, должны быть четко маркированы.

Ранее закон получил двухпартийную поддержку обеих палат: в марте его поддержал Сенат, а в апреле – Палата представителей Конгресса.

В тренде
Пугающий индийский штамм COVID-19 распространяется по миру – в Швейцарии первый случай
Реклама

Отметим, кунжут стал девятым продуктом в списке основных пищевых аллергенов в США, в который также входят: молоко, яйца, рыба, ракообразные моллюски, лесные орехи, пшеница, арахис, соевые бобы.

Согласно исследованиям, количество опасных для жизни пищевых аллергий у детей ежегодно с 1997 года увеличивалось на 4%, а количество посещений больниц скорой помощи из-за анафилаксии, вызванной пищевой аллергией, за последнее десятилетие увеличилось втрое.

Мы также писали, что в Нью-Йорке зафиксировали резкую аллергическую реакцию на препарат от коронавируса, созданный компаниями Pfizer и BioNTech.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США аллергия закон Джо Байден
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Месть США. Россия высылает из страны 10 дипломатов США (обновлено)
Месть США. Россия высылает из страны 10 дипломатов США (обновлено)Россия
Цены на нефть обвалились до минимума с начала апреля: в чем причина
Цены на нефть обвалились до минимума с начала апреля: в чем причинаЭкономика
Россия боится только одну страну: Кравчук рассказал, кто может помочь Украине
Россия боится только одну страну: Кравчук рассказал, кто может помочь УкраинеВласть
США решили мириться с Россией? Еще раз разбираем речь Байдена
США решили мириться с Россией? Еще раз разбираем речь БайденаСША
ЦРУ заявило о возможности военного вторжения России в Украину
ЦРУ заявило о возможности военного вторжения России в УкраинуСША
Генерал США оценил вероятность нападения России на Украину
Генерал США оценил вероятность нападения России на УкраинуСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять