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В США голосуют за импичмент Трампа. Капитолий оцепили нацгвардейцы (фото и видео)

13 января, 19:39

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Последний раз войска в Капитолии были еще во времена гражданской войны

В США, где Палата представителей пытается объявить импичмент действующему президенту Дональду Трампу, бойцы Нацгвардии оцепили здание Капитолия. Они охраняют правительство на случай возможных акций протеста.

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Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что утром спикер Нэнси Пелоси вышла за пределы Капитолия, чтобы поблагодарить нацгвардейцев, которые несли службу во время протестов на прошлой неделе.

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Президент и генеральный директор Исторического общества Капитолия США Джейн Кэмпбелл заявил, что последний раз войска "жили" в Капитолии еще во времена гражданской войны – когда здание еще строилось, а открытое пространство использовали как полевую больницу.

Видео: Reuters
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В обед в Вашингтоне находились 6600 бойцов, сейчас их уже больше. Национальная гвардия сейчас имеет в 20 000 гвардейцев для обеспечения безопасности во время инаугурации, большинство из них могут быть в Вашингтоне в эти выходные.

Напомним, на прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа взяли штурмом главное здание Капитолия, где должны были определить и объявить победителя на выборах.

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США Капитолий нацгвардейцы
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