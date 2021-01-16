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В США из-за беспорядков в Капитолии открыли 275 уголовных дел

16 января, 05:23

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Агенты ФБР на остановках разместили фотографии участников штурма

В США из-за беспорядков, которые устроили сторонники действующего президента США Дональда Трампа в Капитолии 6 января, уже возбуждено 275 уголовных дел.

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Как сообщает CNN, обвинения предъявили примерно 98 лицам.

Однако исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия отметил, что они сосредоточены на задержании наиболее опасных преступников, поэтому число уголовных дел будет расти.

Как сообщала корреспондент новостей "Сегодня", ФБР ищет захватчиков Капитолия по объявлениям по всему Вашингтону.

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Агенты ФБР на остановках разместили фотографии участников штурма здания Конгресса США и попросили жителей города помочь идентифицировать и найти их.

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На бордах с фотографиями захватчиков Капитолия написано, что у всех, у кого есть информация об этих людях, кто был свидетелем штурма в Капитолии, просят позвонить по бесплатному размещенному телефону.

Как ранее стало известно, во время инаугурации Байдена безопасность будут обеспечивать около 15 тысяч бойцов Национальной гвардии, часть из них будет с оружием.

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Колумбия США протесты обвинения
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