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В США мужчина открыл стрельбу у Белого дома. Два человека в больнице

23 июля 2021 9:28

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Свидетели пишут, что слышали около 30 выстрелов – после стрельбы нарушитель скрылся на авто

Злоумышленник скрылся на черном авто. Коллаж "Сегодня"

Злоумышленник скрылся на черном авто. Коллаж "Сегодня"

В Вашингтоне мужчина устроил перестрелку недалеко от Белого дома. В результате пострадали два человека.

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Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции Вашингтона в Twitter.

Отмечается, что нарушитель открыл огонь возле ресторана в оживленном районе города – на перекрестке улиц 14 и Риггс. Свидетели пишут в социальных сетях, что они слышали около 20-30 выстрелов.

После стрельбы мужчина скрылся на черном автомобиле с местными номерами.

Двух раненых госпитализировали. Преступник пока на свободе, его ищет полиция.

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Напомним, в США праздник в центре Милуоки по случаю чемпионства Бакс в НБА завершился стрельбой, в результате которой пострадали три человека.

Кроме того, в США в городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) один из участников вечеринки открыл стрельбу, в результате которой шесть человек скончались на месте.

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