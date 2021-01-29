В США на заводе произошла утечка жидкого азота: есть жертвы и пострадавшие

В США в штате Джорджия произошла утечка жидкого азота на птицефабрике, погибли шесть человек и около 10 пострадали.
Об этом сообщает WSBTV.
Пострадавших доставили в больницу. Помимо шести погибших рабочих, еще трое остаются в критическом состоянии и еще несколько человек, включая пожарных, получили травмы после вдыхания паров жидкого азота.
Для медицинской проверки в церковь, которая находится рядом с заводом, были эвакуированы не менее 130 человек.
Следователи все еще пытаются установить личность погибших рабочих и известить членов их семей. Для выяснения обстоятельств произошедшего на месте утечки работают экстренные службы нескольких ведомств.
Мы также писали о том, что в Ленинградской области на бетонном заводе произошла утечка. Пострадало 100 квадратных метров.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Индии на юго-востоке страны в районе города Вишакхапатнам на химическом заводе LG Polymers произошла утечка ядовитого газа.
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