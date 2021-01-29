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В США на заводе произошла утечка жидкого азота: есть жертвы и пострадавшие

29 января, 04:02

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

С места происшествия были эвакуированы не менее 130 человек

В США в штате Джорджия произошла утечка жидкого азота на птицефабрике, погибли шесть человек и около 10 пострадали.

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Об этом сообщает WSBTV.

Пострадавших доставили в больницу. Помимо шести погибших рабочих, еще трое остаются в критическом состоянии и еще несколько человек, включая пожарных, получили травмы после вдыхания паров жидкого азота.

Для медицинской проверки в церковь, которая находится рядом с заводом, были эвакуированы не менее 130 человек.

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Следователи все еще пытаются установить личность погибших рабочих и известить членов их семей. Для выяснения обстоятельств произошедшего на месте утечки работают экстренные службы нескольких ведомств.

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Мы также писали о том, что в Ленинградской области на бетонном заводе произошла утечка. Пострадало 100 квадратных метров.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Индии на юго-востоке страны в районе города Вишакхапатнам на химическом заводе LG Polymers произошла утечка ядовитого газа.

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США утечка Джорджия
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