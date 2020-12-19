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В США одобрили применение вакцины Moderna от коронавируса

19 декабря, 03:45

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

FDA одобрило вторую вакцину от COVID-19

В пятницу, 18 декабря, Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на использование вакцины от коронавируса американской компании Moderna по ускоренной процедуры в чрезвычайных ситуациях.

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Об этом сообщает пресс-служба FDA.

"FDA выдало разрешение на использование в чрезвычайных обстоятельствах второй вакцины против COVID-19, вызванного SARS-CoV-2. Разрешение на использование в чрезвычайных обстоятельствах позволяет применять вакцину в США при вакцинации людей в возрасте 18 лет и старше", – говорится в сообщении.

Ранее FDA одобрило вакцину компаний BioNTech и Pfizer.

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"Теперь, когда доступны две вакцины для предотвращения COVID-19, FDA сделало еще один важный шаг в борьбе с этой глобальной пандемией, которая ежедневно вызывает огромное количество госпитализаций и смертей в Соединенных Штатах", – сказал комиссар FDA.

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Ранее в ВОЗ сообщили, что около 150 компаний разрабатывают вакцину от COVID-19.

Также сообщалось, что в рамках исследований эффективности вакцин от коронавируса ВОЗ может провести эксперимент с заражением здоровых людей этой инфекцией.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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