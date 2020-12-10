В США отец обезглавил двух своих детей: жуткие подробности

Полиция американского штата Калифорния расследует жуткое убийство двух детей своим отцом, которое произошло в городе Ланкастер.

Как сообщает Los Angeles Times, тела 12-летнего Мориса и его 13-летней сестры Малики обнаружили еще 4 декабря, однако подробности трагедии стали известны лишь сейчас.

Согласно судебным документам, подростков еще 29 ноября убил их 34-летний отец Морис Джуэл Тейлор-старший. Мужчина их обезглавил, после чего в течение пяти дней хранил тела в доме и показывал своим младшим сыновьям 8 и 9 лет, которых держал запертыми без еды.

Кошмарное происшествие раскрыли пожарные, которые прибыли, чтобы проверить утечку газа. Их вызвали клиенты отца – Тейлор работал персональным фитнес-тренером и проводил занятия в видеоформате через Zoom. Недавно он перестал это делать, и его клиенты забеспокоились.

Все это время в доме находилась его жена и мать детей. Однако женщину пока не подозревают в соучастии.

Тейлору уже предъявили обвинения по двум пунктам убийства и жестокого обращения с детьми. Ему грозит от 57 лет до пожизненного лишения свободы.

Отмечается, что службы опеки или прочие структуры ни разу не обращали внимание на семью, а полиции никогда прежде не сообщали о возможном жестоком обращении с детьми.

Напомним, что две недели назад в Калифорнии произошло нападение в церкви, в результате чего два человека погибли и еще несколько были ранены.

А в сентябре в штате неизвестный мужчина открыл стрельбу по полицейским, сидевшим в патрульной машине.

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