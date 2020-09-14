В США расстреляли полицейских: видео

В Соединенных Штатах в Лос-Анджелесе неизвестный мужчина открыл стрельбу по полицейским, сидевшим в патрульной машине, сейчас его разыскивают. Об этом сообщает "Голос Америки".

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На опубликованной шерифом полиции видеозаписи видно, как подозреваемый подходит к припаркованного возле станции метро автомобиля в пригороде Комптон и стреляет из пистолета в окно со стороны пассажирского кресла, после чего убегает.

Раненые полицейские успели попросить о помощи по рации.

"Вооруженный мужчина подошел к помощникам шерифа и открыл ничем не спровоцированный огонь без предупреждения", - сообщили в полиции.

По информации издания, 31-летнюю полицейскую и ее 24-летнего коллегу, закончивших полицейскую академию чуть более года назад, прооперировали.

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В то же время возле больницы, где находятся раненые правоохранители, собрались протестующие, которые выкрикивали: "Надеемся, что они умрут".

Отреагировал на расстрел полицейских и президент Дональд Трамп.

"Животные, по которым надо ударить со всей силы. Если они умрут, убийцу должен ждать скорый суд и казнь. Только так можно это остановить!" – появились записи в его Twitter.

Напомним, в августе в США в Кеноши (штат Висконсин) вспыхнули массовые протесты после очередного инцидента, когда полицейские стреляли в чернокожего мужчину, который оказался в реанимации в тяжелом состоянии.

Напомним также, что 25 мая в американском Миннеаполисе при задержании темнокожего американца Джорджа Флойда полицейские использовали жесткий удушающий прием, прижав его шею коленом к асфальту, в результате чего он умер.

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Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены и в последующие дни им были предъявлены обвинения, тем не менее вспыхнувшие во многих штатах США после смерти Флойда массовые протесты и беспорядки продолжались еще в течение около двух месяцев и даже перекинулись в другие страны мира.

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