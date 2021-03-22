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В США появилась новая профессия – "охотники" за вакцинами (видео)

22 марта, 22:09

Денис Беспалов , Юрий Гула

Такие люди помогают пожилым подать заявку на вакцинацию

В Соединенных Штатах тем, кто не может самостоятельно записаться на прививку, на помощь приходят так называемые "охотники" за вакцинами.

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Чтобы получить инъекцию, нужно зарегистрироваться на специальных сайтах в Интернете. Процедура непростая, и пожилые люди часто не могут этого сделать.

"Я искал в Интернете возможности вакцинироваться где-то с полутора месяцев. И кстати, я неплохо владею компьютером. Пытался назначить себе визит, но каждый раз возникали какие-то преграды", – рассказывает Карл Чимино, житель Питтсбурга.

Видео: Сегодня

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Сайт, логин, инвайты, – говорит Карл – это для него оказалось слишком сложно. Таких, как Карл – миллионы американцев. И именно на них охотятся, так называемые "охотники" за вакцинами.

Они за свою работу денег не берут. Впрочем, американцы после вакцинации в знак благодарности часто присылают подарки.

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Ранее сообщалось, что вакцина AstraZeneca готова выйти на рынок США.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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США вакцина коронавирус
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