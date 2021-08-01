В США при крещении подлодки лишь с третьего раза удалось разбить бутылку шампанского

По традиции это должна делать женщина, ее выбрали заранее, но все пошло не по плану

Девушка дважды ударила бутылкой по борту подлодки, но та осталась целой / Фото: facebook.com/ussrickover

В субботу, 31 июля, в США во время церемонии крещения новой ударной подводной лодки ВМС США USS Hyman G. Rickover (SSN 795) лишь с третьего раза удалось разбить о ее борт бутылку шампанского.

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Об этом стало известно во время трансляции построившей ее компании General Dynamics.

По традиции, разбить бутылку о борт подлодки должна женщина. Эта почетная роль досталась жене бывшего начальника штаба ВМС США Джонатана Гринерта Дарлин. Но, в последний момент она решили передать эту миссию своей дочери Саре, которая работает в компании General Dynamics.

Девушка дважды ударила бутылкой по борту подлодки, но та осталась целой. Лишь после инструктажа со стороны военных в третий раз Саре это удалось. Отметим, что по поверью моряков, это считается плохим знаком для корабля.

Реклама Фото: facebook.com/ussrickover

Новая многоцелевая атомная подводная лодка ВМС США USS Hyman G. Rickover (SSN 795) класса Virginia IV после ввода в состав ВМС США помимо торпед будет нести 12 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. Ее водоизмещение достигает 7,8 тыс. тонн, длина составляет около 115 метров. Стоимость оценивается в 2,7 млрд долл.

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Сейчас на в строю в ВМС США находится 19 атомных подлодок класса Virginia, одна из них уже в новейшем варианте Virginia IV. А вообщем в составе ВМС США насчитывается (без учета 18 стратегических) 50 атомных подводных лодок.

Фото: Navy Recognition

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Ранее мы сообщали, что жители английского Корнуолла стали свидетелями необычного явления – в Ла-Манше у берегов города всплыла огромная подводная лодка, на корпусе которой устроили вечеринку.

Напомним, что год назад в сети появилось похожее видео, но уже с британскими моряками – их капитан тоже устроил им вечеринку на корпусе субмарины HMS Trenchant во время карантина, за что был уволен.

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