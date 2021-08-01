У США при хрещенні підводного човна лише з третього разу вдалося розбити пляшку шампанського

За традицією це повинна робити жінка, її вибрали заздалегідь, але все пішло не за планом

Дівчина двічі вдарила пляшкою по борту підводного човна, але та залишилася цілою / Фото: facebook.com/ussrickover

У суботу, 31 липня, в США під час церемонії хрещення нового ударного підводного човна ВМС США USS Hyman G. Rickover (SSN 795) лише з третього разу вдалося розбити об його борт пляшку шампанського.

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Про це стало відомо під час трансляції компанії General Dynamics.

За традицією, розбити пляшку об борт підводного човна повинна жінка. Ця почесна роль дісталася дружині колишнього начальника штабу ВМС США Джонатана Грінерта Дарлін. Але, в останній момент вона вирішила передати цю місію своїй доньці Сарі, яка працює в компанії General Dynamics.

Дівчина двічі вдарила пляшкою по борту підводного човна, але той залишився цілим. Лише після інструктажу з боку військових в втрете Сарі це вдалося. Відзначимо, що за повір'ям моряків, це вважається поганим знаком для корабля.

Реклама Фото: facebook.com/ussrickover

Новий багатоцільовий атомний підводний човен ВМС США USS Hyman G. Rickover (SSN 795) класу Virginia IV після введення до складу ВМС США крім торпед буде нести 12 крилатих ракет Tomahawk з дальністю дії 1,6 тис. км. Його водотоннажність досягає 7,8 тис. тонн, довжина становить близько 115 метрів. Вартість оцінюється в 2,7 млрд дол.

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Зараз в строю в ВМС США знаходиться 19 атомних підводних човнів класу Virginia, один з них уже в новітньому варіанті Virginia IV. А взагалі в складі ВМС США налічується (без урахування 18 стратегічних) 50 атомних підводних човнів.

Фото: Navy Recognition

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Раніше ми повідомляли, що жителі англійської Корнуолла стали свідками незвичайного явища – в Ла-Манші біля берегів міста сплив величезний підводний човен, на корпусі якого влаштували вечірку.

Нагадаємо, що рік тому в мережі з'явилося схоже відео, але вже з британськими моряками – їх капітан теж влаштував їм вечірку на корпусі субмарини HMS Trenchant під час карантину, за що був звільнений.

Всі подробиці в спецтемі Водохреща