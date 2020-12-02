В США рассказали, кого в первую очередь вакцинируют от COVID-19

Сейчас вакцина от коронавируса ожидает одобрения

В первую очередь в вакцинации от коронавируса нуждаются медицинские работники и люди, которые живут в домах престарелых.

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Об этом заявил председатель консультативного комитета по практике иммунизации при министерстве здравоохранения США Хосе Ромеро.

По его словам, вакцинация от коронавируса должна быть предложена сразу после одобрения Управлением США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и выдачи рекомендаций Консультативным комитетом по практике иммунизации.

К слову, в США выразили надежду получить 40 миллионов доз вакцины от коронавируса, однако, распределять их будут поэтапно.

Отметим, по крайней мере 4 миллиона украинцев смогут бесплатно вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19.

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Также мы писали о том, что глава американской компании Moderna Стефан Бансель заявил, что цена одной дозы вакцины от COVID-19 будет колебаться в пределах 25-37 долларов.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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