В США три снежных барса заразились короновирусом

В США в зоопарке Луисвилля у трех снежных барсов подтвердился коронавирус.

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Как сообщает CNN, это шестой вид животных, инфицированный вирусом после контакта с человеком.

Впервые коронавирус подтвердился у самки. У трех снежных барсов заболевание проходит в легкой форме. У них отмечается такие симптомы как хрипы и сухой кашель. Ожидается, что они вскоре выздоровеют.

Вероятно, они были инфицированы сотрудником, который болел бессимптомно.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что ученые из Великобритании, США и Канады назвали четыре слабовыраженных симптома, которые могут свидетельствовать о наличии в организме коронавирусной инфекции.

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Также ученые из университета Женевы рассказали, что основные симптомы заболевания COVID-19 могут сохраняться в течение 45 дней и более после постановки диагноза.

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