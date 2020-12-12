В США три снежных барса заразились короновирусом

В США в зоопарке Луисвилля у трех снежных барсов подтвердился коронавирус.
Как сообщает CNN, это шестой вид животных, инфицированный вирусом после контакта с человеком.
Впервые коронавирус подтвердился у самки. У трех снежных барсов заболевание проходит в легкой форме. У них отмечается такие симптомы как хрипы и сухой кашель. Ожидается, что они вскоре выздоровеют.
Вероятно, они были инфицированы сотрудником, который болел бессимптомно.
Ранее сайт "Сегодня" писал, что ученые из Великобритании, США и Канады назвали четыре слабовыраженных симптома, которые могут свидетельствовать о наличии в организме коронавирусной инфекции.
Также ученые из университета Женевы рассказали, что основные симптомы заболевания COVID-19 могут сохраняться в течение 45 дней и более после постановки диагноза.
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