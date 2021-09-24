В США уволенный работник устроил массовый расстрел в магазине. Люди прятались в морозилках

После стрельбы мужчина покончил с собой – его тело с огнестрельным ранением нашли на стоянке возле магазина

Мужчина открыл огонь в магазине Kroger / Фото: Коллаж: Сегодня

В США в штате Теннесси вооруженный мужчина открыл огонь по людям в супермаркете, после чего покончил с собой. В результате один человек погиб и еще 12 пострадали, из них пятеро в критическом состоянии.

Об этом сообщает Reuters.

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Люди прятались в морозилках и офисах

Инцидент случился вечером 23 сентября (по местному времени) в продуктовом магазине сети Kroger в Коллиервилле. Массовый расстрел уже назвали самым жутким событием в истории города.

"Мы нашли людей, которые прятались в морозильных камерах и заперлись в офисах", – заявил начальник городской полиции Дейл Лейн.

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Мотивы стрелка и информация о нем пока неизвестна. Однако телеканал WREG-TV со ссылкой на свои источники назвал стрелка сотрудником магазина, которого уволили в этот же день.

На месте работают правоохранители. Коллаж "Сегодня"

Что известно о пострадавших

В результате перестрелки погиб работник магазина. Еще 12 человек были ранены – пятеро из них в критическом состоянии находятся в больнице. Очевидцы говорят, что злоумышленник стрелял из "винтовки военного образца".

Предполагается, что он действовал в одиночку. Позже тело стрелка с огнестрельным ранением нашли на стоянке возле магазина. Копы предполагают, что это было самоубийство.