В США уволенный работник устроил массовый расстрел в магазине. Люди прятались в морозилках

В США в штате Теннесси вооруженный мужчина открыл огонь по людям в супермаркете, после чего покончил с собой. В результате один человек погиб и еще 12 пострадали, из них пятеро в критическом состоянии.
Об этом сообщает Reuters.
Люди прятались в морозилках и офисах
Инцидент случился вечером 23 сентября (по местному времени) в продуктовом магазине сети Kroger в Коллиервилле. Массовый расстрел уже назвали самым жутким событием в истории города.
"Мы нашли людей, которые прятались в морозильных камерах и заперлись в офисах", – заявил начальник городской полиции Дейл Лейн.
Мотивы стрелка и информация о нем пока неизвестна. Однако телеканал WREG-TV со ссылкой на свои источники назвал стрелка сотрудником магазина, которого уволили в этот же день.
Что известно о пострадавших
В результате перестрелки погиб работник магазина. Еще 12 человек были ранены – пятеро из них в критическом состоянии находятся в больнице. Очевидцы говорят, что злоумышленник стрелял из "винтовки военного образца".
Предполагается, что он действовал в одиночку. Позже тело стрелка с огнестрельным ранением нашли на стоянке возле магазина. Копы предполагают, что это было самоубийство.