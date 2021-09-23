Совпадение? В Перми после бойни в университете нашли мертвым главного следователя региона

В Перми нашли мертвым полковника юстиции Следственного комитета России (СКР) Сергея Сарапульцева, который занимался расследованием расстрела студентов и преподавателей в местном университете, жертвами которого стали шесть человек.
Об этом сообщает Интерфакс.
Источник агентства сказал, что Сарапульцев покончил с собой вечером 23 сентября, и это не связано с его службой. Тело полковника, который занял свой пост в 2018 году по указу президента РФ Владимира Путина, нашли в его коттедже.
"По факту гибели руководителя пермского управления СК началась процессуальная проверка. Проверку проводит центральный аппарат комитета", – заявила журналистам представитель СКР Светлана Петренко.
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Совещание с главным шефом
Сейчас в Перми находится председатель СКР Александр Бастрыкин. Он прибыл в город в связи с расследованием ЧП в пермском университете и в день смерти Сарапульцева провел оперативное совещание по работе следствия и дал конкретные указания.
Как сообщает Telegram-канал Baza, во время совещания некоторые местные следователи были отстранены от расследования резонансного нападения на вуз.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/23/09/2021/614c950e9a794763c41c7399
ЧП в университете
- Трагедия в пермском университете произошла 20 сентября.
- Вооруженный студент первого курса Тимур Бекмансуров проник в учебное заведение и устроил стрельбу около 11 утра в понедельник, 20 сентября. Инцидент произошел в одном из корпусов Пермского государственного университета. Некоторые преподаватели и студенты закрылись в аудиториях. В Сети распространяют видео, как студенты бегут из здания через окна.
- В Сеть попали кадры нападения: Бекмансуров добивал раненых на полу.
- Нападавшего ликвидировали. Оружие, из которого он вел стрельбу, не травматическое.
- Из-за стрельбы в университете Перми погибли 6 человек, пострадали 43 человека.