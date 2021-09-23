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Совпадение? В Перми после бойни в университете нашли мертвым главного следователя региона

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
23 сентября, 21:33
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СМИ сообщают, что он мог покончить жизнь самоубийством после совещания с председателем СКР Бастрыкиным
Сарапульцева нашли мертвым через несколько часов после совещания с председателем СКР Александром Бастрыкиным/Фото СКР/Коллаж "Сегодня"
Сарапульцева нашли мертвым через несколько часов после совещания с председателем СКР Александром Бастрыкиным/Фото СКР/Коллаж "Сегодня"

В Перми нашли мертвым полковника юстиции Следственного комитета России (СКР) Сергея Сарапульцева, который занимался расследованием расстрела студентов и преподавателей в местном университете, жертвами которого стали шесть человек.

Об этом сообщает Интерфакс.

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Источник агентства сказал, что Сарапульцев покончил с собой вечером 23 сентября, и это не связано с его службой. Тело полковника, который занял свой пост в 2018 году по указу президента РФ Владимира Путина, нашли в его коттедже.

"По факту гибели руководителя пермского управления СК началась процессуальная проверка. Проверку проводит центральный аппарат комитета", – заявила журналистам представитель СКР Светлана Петренко.

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Совещание с главным шефом

Сейчас в Перми находится председатель СКР Александр Бастрыкин. Он прибыл в город в связи с расследованием ЧП в пермском университете и в день смерти Сарапульцева провел оперативное совещание по работе следствия и дал конкретные указания.

Как сообщает Telegram-канал Baza, во время совещания некоторые местные следователи были отстранены от расследования резонансного нападения на вуз.


Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/23/09/2021/614c950e9a794763c41c7399

ЧП в университете

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