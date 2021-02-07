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Вакцина AstraZeneca не эффективна против новой мутации COVID-19 – исследование

7 февраля, 02:37

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В компании уверены, что вакцина может защитить от тяжелой формы заболевания

Вакцина от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета пока малоэффективна против южноафриканского штамма коронавируса, обеспечивая очень ограниченную защиту от него.

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Об этом свидетельствуют данные испытаний, передает Reuters со ссылкой на исследование, опубликованное FT.

Исследование, проведенное Оксфордским университетом, в котором были задействованы 2026 добровольцев, показало, что две дозы препарата не защищают вакцинированных от легкой и средней форм заболевания, вызываемого новой мутацией вируса.

Отмечается, что в настоящее время наибольшее беспокойство у ученых и экспертов в области общественного здравоохранения вызывают так называемые британский, южноафриканский и бразильский варианты, которые распространяются быстрее, чем другие.

В то же время представитель AstraZeneca уточнил, что первые данные исследования с небольшим количеством участников и вправду показали ограниченную эффективность в случае с легкой формой заболевания, а данных о влиянии вакцины на тяжелые формы нет.

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"Мы не смогли должным образом установить влияние вакцины на тяжелые заболевания с госпитализацией, поскольку испытуемые были преимущественно молодыми здоровыми взрослыми", – рассказал он.

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При этом компания считает, что ее вакцина может защитить от тяжелой формы заболевания.

Ни один из более чем 2000 участников исследования не был госпитализирован и не умер.

Напомним, ранее в британско-шведской фармкомпанией AstraZeneca заявляли, что их вакцина от COVID-19 показала эффективность уже после первой введенной дозы.

Мы также сообщали, что Украина получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцин от коронавируса AstraZeneca и Novavax.

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Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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