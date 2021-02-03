В AstraZeneca придумали, как повысить эффективность COVID-вакцины

Вакцина от COVID-19, разработанная британско-шведской фармкомпанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, показала эффективность уже после первой введенной дозы.

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Как говорится в новом пресс-релизе компании, такие результаты были получена по результатам предварительного анализа третьей фазы клинических испытаний лекарства.

Так, после первого укола вакцина оказалась эффективна на 76% в целом и на 100% защищает от тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти. Кроме того, даже в случае заражения вакцина уменьшит вероятность передачи им вируса почти на две трети.

Также в отчете говорится, что, если отложить второй укол во времени, эффективность повысится. Как оказалось, если вторую дозу ввести через шесть недель после первой, эффективность составит всего 55%, но если этот отрезок увеличить до 12 недель – показатель эффективности вырастет до 82%.

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Напомним, что ранние исследования показывали эффективность вакцины AstraZeneca на уровне 62% при введении двух полных доз и 90% при условии введения полуторной дозы.

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Мы также писали, что немецкие врачи рекомендовали применять вакцину AstraZeneca только для пациентов в возрасте от 18 до 64 лет.

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