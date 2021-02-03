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В AstraZeneca придумали, як підвищити ефективність COVID-вакцини

3 лютого, 17:54

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Вже після першого уколу вакцина проявила 76% ефективності

Вакцина від COVID-19, розроблена британсько-шведською фармкомпанією AstraZeneca і Оксфордським університетом, показала ефективність вже після першої введеної дози.

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Як йдеться в новому пресрелізі компанії, такі результати були отримані за результатами попереднього аналізу третьої фази клінічних випробувань ліків.

Після першого уколу виявилося, що вакцина ефективна на 76% загалом і на 100% захищає від тяжкого перебігу хвороби, госпіталізації та смерті. Крім того, навіть у разі зараження вакцина майже на дві третини зменшить ймовірність передачі вірусу.

Також у звіті йдеться, що, якщо відкласти другий укол в часі, ефективність підвищиться. Як виявилося, якщо другу дозу ввести через шість тижнів після першої, ефективність становитиме всього 55%, але якщо цей відрізок збільшити до 12 тижнів – показник ефективності зросте до 82%.

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Нагадаємо, що ранні дослідження показували ефективність вакцини AstraZeneca на рівні 62% при введенні двох повних доз і 90% за умови введення полуторної дози.

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Ми також писали, що німецькі лікарі рекомендували застосовувати вакцину AstraZeneca тільки для пацієнтів віком від 18 до 64 років.

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вакцинація вакцина коронавірус COVID-19 AstraZeneca
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