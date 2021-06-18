Вакцинация и сперма: ученые развеяли опасения миллионов мужчин

Американские исследователи проанализировали объем, концентрацию, подвижность и количество сперматозоидов у мужчин до и после иммунизации от COVID-19

Бояться нечего - вакцина на сперматозоидов никак не влияет. Фото: коллаж "Сегодня"

Вакцина от коронавируса, во всяком случае препараты Pfizer или Moderna, не влияет на мужскую фертильность, в отличие от самой инфекции.

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Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Американской медицинской ассоциации.

В ходе своего исследования группа ученых из Университета Майами использовала образцы спермы 45 мужчин в возрасте от 25 до 31 года.

Предварительно испытуемые прошли обследование на предмет отсутствия проблем с фертильностью.

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Образцы спермы брали перед первой инъекцией мРНК-вакцины и через 70 дней после второй дозы, после чего семя исследовали на определение объема, концентрации, подвижности и общего количества сперматозоидов.

"Мы не обнаружили изменений спермы у молодых здоровых мужчин, которые получили обе дозы мРНК-вакцины", – констатирует автор исследования, директор отдела мужской репродуктивной медицины и хирургии Университета Майами Ранджит Рамасами.

И хотя другие типы вакцин, в том числе и применяемая в Украине AstraZeneca, не исследовались, доктор Рамасами считает, что они также не влияют на мужскую фертильность.

Напомним, что в прошлом месяце американские ученые обнаружили существование перекрестного иммунитета к COVID-19 и другим коронавирусным инфекциям, циркулирующим среди людей и вызывающим обычную простуду.

А вот немецкие ученые призывают правильнее питаться и больше двигаться, потому что из-за локдаунов человечеству грозит пандемия ожирения.

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О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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